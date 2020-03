Samurai Spirits : la version PC de précise, ce sera pour l'Epic Games Store

Bien que Samurai Spirits - ou Samurai Shodown par chez nous - soit sorti il y a déjà un an ou presque sur PlayStation 4 et Xbox One, sa sortie sur d'autres supports aura mis du temps à se planifier : la version Switch n'aura débarquer qu'en février dernier tandis que la mouture PC, elle, aura fait la morte... jusqu'à aujourd'hui.Et, surprise, le titre débarquera dans l'Epic Games Store probablement en exclusivité : on peut effectivement apercevoir l'excellent jeu de baston d'SNK dans le trailer du printemps 2020, fenêtre à laquelle l'itération est prévue d'arriver dans sur la plateforme. Désormais, on attend une date précise et n'oubliez pas : notre test est toujours disponible en cliquant juste ici