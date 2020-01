Samurai Shodown : un nouveau trailer aiguisé pour accompagner la version Switch

Bien qu'il ait déjà sabré le champagne lors de son arrivée sur PS4 et Xbox One l'été dernier, il reste encore quelques tâches à accomplir à Samurai Shodown : par exemple, débarquer sur Switch et y satisfaire les mordus de combats exigeants. Bonne nouvelle, l'excellent titre d'SNK arrivera sur la machine nomade de Nintendo le 25 février 2020 et, à ce titre, la firme japonaise nous balance un tout nouveau trailer pour accompagner la date fatidique.On rappelle donc que le casting se composera de treize duellistes cultes ainsi que trois nouvelles têtes dans une histoire se déroulant un an avant les événements du premier jeu, au Japon. Cette version Switch aura notamment la particularité d'user de la mobilité de la console, chaque Joy-Con pouvant servir de manette pour des parties en 1 VS 1 absolument partout. Plutôt cool, on ne va pas se le cacher.