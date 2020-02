Samurai Shodown : la version Switch est enfin là et s'accompagne d'un trailer acéré

Sorti en juin dernier sur PlayStation 4 et Xbox One, Samurai Shodown a signé son retour de la plus belle des façons avec un jeu de combat nerveux, ultra-précis et délicieusement old-school : SNK était bien de retour et devinez quoi, c'est désormais la Switch qui a droit à sa propre version. Parce qu'il vaut mieux tard que jamais, oui.Histoire de faire les choses correctement, la firme japonaise vient également de sortir un trailer de lancement affûté comme il faut : à vrai dire, on en attendait pas moins. Et si vous hésitez à acquérir cette itération, nous vous conseillons d'aller jeter un œil à notre test, juste ici