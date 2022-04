Saints Row : Volition prépare un showcase entièrement dédié au jeu, tous les détails

Absent de l'actualité depuis les Game Awards 2021, soit en décembre 2021, le reboot de Saints Row va faire son gren retour médiatique d'ici quelques jours. C'est Deep Silver et le studio Volition qui l'annoncent en précisant qu'on aura affaire à un showcase entièrement dédié au jeu. Si la durée de la vidéo n'a pas été communiquée, on sait en revanche que ce sont les options de personnalisation qui seront mises en avant, à travers un nouveau trailer, des interviews et d'autres informations présentées sous différentes formes. C'est l'actrice Mica Burton, totalement méconnue du grand public, qui animera le show, sachant qu'il sera possible de le visionner depuis la chaîne Twitch de Deep Silver ou sur leur chaîne YouTube, à 21h le 20 avril. Depuis sa polémique autour de ses personnages woke et sans personnalité, ce reboot de Saints Row ne fait pas parler de lui de manière positive, et va tenter justement de convaincre les joueurs sceptiques avec des options dont ils disposeront pour créer leur propre Boss dans le jeu. Rendez-vous le 20 avril prochain pour le showcase et le 23 août 2022 pour la sortie du jeu.