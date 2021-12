Saints Row : le reboot sort son gameplay spectaculaire aux Game Awards 2021

Récemment repoussé à l'été 2022, le reboot de Saints Row a profité des Game Awards 2021 pour présenter une nouvelle vidéo de gameplay. L'occasion de constater que Volition et Deep Silver ont certes changé le look des personnages qu'on va incarner, créant ainsi une polémique auprès des joueurs, mais le gameplay semble reprendre les fondamentaux de la série. Arsenal puissant, véhicules aussi variés que loufoques (on est déjà fan de l'hoverboard), courses-poursuites dans la ville, autant vous dire que les promesses sont grandes et cet épisode "woke" assurera le spectacle comme toujours. La sortie de Saints Row est attendue pour le 23 août 2021.