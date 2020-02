Rockstar : la firme publie de mystérieuses images, du teasing pour GTA 6 ?

Des artworks franchement énigmatiques et qui semblent clairement teaser l'existence d'un futur projet. Les bruits de couloir font évidemment état de GTA 6 mais aussi de Bully 2 : notamment, les internautes ont remarqué que la seconde illustration rappelle diablement le film Metropolis, sorti en 1927 et réalisé par Fritz Lang. Reste encore à savoir pourquoi.





Dernière possibilité : le teasing d'une extension pour GTA Online ou Red Dead Redemption II, chose tout à fait probable également. En attendant que la communauté déniche peut-être d'autres indices, il va falloir patienter sagement pour découvrir le fin mot de l'histoire. Intéressant... Killing dreams, Murdering hope, Fighting the righteous, Bullying the weak". La seconde, quant à elle, affiche toujours le symbole iconique de la firme avec un mystérieux robot à la robe dorée, coupe de champagne et pétales de rose à l'appui.Des artworks franchement énigmatiques et qui semblent clairement teaser l'existence d'un futur projet. Les bruits de couloir font évidemment état de GTA 6 mais aussi de Bully 2 : notamment, les internautes ont remarqué que la seconde illustration rappelle diablement le film Metropolis, sorti en 1927 et réalisé par Fritz Lang. Reste encore à savoir pourquoi.Dernière possibilité : le teasing d'une extension pour GTA Online ou Red Dead Redemption II, chose tout à fait probable également. En attendant que la communauté déniche peut-être d'autres indices, il va falloir patienter sagement pour découvrir le fin mot de l'histoire. Intéressant...

Voilà maintenant sept ans que GTA 5 est sorti et, depuis quelque temps, les regards commencent à se tourner franchement vers une suite d'ores et déjà extrêmement attendue. Alors que les rumeurs se font de plus en plus insistantes, Rockstar Games vient d'uploader plusieurs images pour le moins intrigantes sur son site Internet, vite repérées et qui font, depuis, débat sur tous les forums du web.Le premier montre le logo Rockstar dans un style graphique bien précis avec, surtout, de nombreuses phrases cachées : "