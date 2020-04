Rocket League : 4 nouveaux modes de jeu temporaires débarquent en mai

Pour continuer à garder les joueurs de Rocket League scotchés à leur écran tout au long du mois de mai malgré le déconfinement qui arrive, Psyonix vient d'annoncer que pas moins de quatre modes de jeu temporaires vont arriver. Du 1er au 4 mai, les joueurs vont donc pouvoir découvrir un mélange des modes Dropshot et Rumble où il faudra détruire le sol du camp adverse et passer la balle par les trous créés afin d'aller marquer. Le tout sera combiné avec les nombreux pouvoirs du mode Rumble, comme le rayon-grappin ou encore les tornades.

Du 7 au 11 mai, ce sera le tour du mode Beach-Ball dans lequel on prendra part à un classique 2 Vs 2 , mais avec une balle bien plus légère. Du 14 au 18 mai, ce sera le tour du mode Boomer Ball dont on ignore encore le principe. Enfin, du 21 au 26 mai, on pourra profiter du mode Heatseeker dans lequel on devra défendre avec vigueur puisque la balle se dirige automatiquement vers les buts, et que sa vitesse augmente à chaque fois qu'on la touche.