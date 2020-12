Returnal : l'exclu PS5 récupère un trailer et une date aux Game Awards

Dévoilé en juin dernier lors de la conférence PS5, Returnal a eu droit à un trailer lors des Game Awards 2020 dans lequel on a pu découvrir la date de sortie du nouveau jeu de Housemarque (Resogun, Alienation). Le studio finlandais va donc commercialiser son jeu à partir du 19 mars 2021. Rappelons qu'il s'agit d'un TPS rogue-like dans lequel on incarnera une voyageuse spatiale coincée dans une boucle temporelle sur une planète pleine d'aliens. En bonne exclusivité PS5, le jeu mettra à profit les capacités de la manette DualSense, et plus particulièrement les gâchettes adaptatives et le retour haptique.