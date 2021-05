Returnal : les développeurs prêts à intégrer un système de sauvegarde automatique ?

Returnal n'a peut-être pas la carrure d'Uncharted ou de The Last of Us, certes, mais il n'en demeure pas moins un jeu à faire absolument sur PS5, surtout si l'on est en quête de challenge. Justement, la difficulté irrespirable imposée par le titre de Housemarque a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, au point que certains exigent des développeurs le déploiement d'un patch afin de rendre les choses plus douces.Par exemple, nombreux sont les joueurs à déplorer l'absence d'un système de sauvegarde automatique. Clairement, si vous avez le malheur d'éteindre votre console ou de revenir au menu principal, c'est retour à la case départ sans aucune pitié. Pareil si vous devez faire face à un imprévu, ou si votre console plante subitement. Pour le moment, la seule solution qui semble fonctionner, c'est de mettre la PS5 en veille. Sur Reddit , un utilisateur a suggéré aux développeurs une alternative moins bancale qui offrirait une certaine souplesse sans trahir l'ADN de Returnal : proposer une sauvegarde automatique à chaque porte franchie qui s'auto-détruirait une fois le personnage mort. Un compromis astucieux dont la popularité est arrivée aux oreilles des développeurs. "Nous sommes à l'écoute de la communauté, et nous vous aimons tous, ont-ils affirmé sur Twitter. Nous n'avons rien à annoncer pour l'instant, mais continuez d'apprécier le challenge."Doit-on y déceler l'implémentation future d'un système de sauvegarde automatique ? Il faut bien avouer que la réponse est floue. En tout cas, d'autres productions du même genre (Hades, entre autres) ont montré qu'il était parfaitement possible d'être magnanime sans pour autant baisser sa culotte. Pour mémoire, Returnal est sorti le 30 avril dernier.