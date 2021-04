Resident Evil Village : une vidéo pour présenter en détail l'armurerie, le Duke pour vous servir

La sortie de Resident Evil Village se rapproche dangereusement et Dieu sait que l'on trépigne d'impatience à l'idée de s'enfoncer dans le château terrifiant de Lady Dimitrescu. En attendant l'arrivée du jeu, Game Informer a pu mettre la main en exclusivité sur de jolies séquences de gameplay inédites : en l'occurrence,(les seuls qui ne vous attaqueront pas, le comble) pour en récupérer les ressources et les troquer contre d'autres. Vivement que l'on teste tout ça de notre propre chef : Resident Evil Village sortira le 7 mai prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.