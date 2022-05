Resident Evil Village : la bande-son sur un double vinyle, voici les photos du gatefold

Cela fait un an que Resident Evil Village est sorti, et avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus (chiffres arrêtés en octobre 2021), le jeu de Capcom est un joli succès. S'il a réussi à séduire les joueurs, c'est pour son gameplay qui a repris la structure de Resident Evil VII avec sa vue subjective, mais aussi son ambiance qui mélange FPS et éléments horrifique. Une atmosphère inquiétante que l'on doit en partie à la musique du jeu et qui sera proposée prochainement au format vinyle. C'est l'éditeur Just For Games qui nous le fait savoir, en présentant les détails et les premières photos de cette bande-son proposée en physique. Les musiques seront en effet pressées sur deux vinyles noirs 180g de qualité audiophile, et rangée dans un gatefold illustré pour une sortie calée au 23 décembre 2022. Oui, ce n'est pas pour tout de suite. Pas moins de 25 titres ont été sélectionnés et ces derniers seront pressés sur des microsillons épais.On rappelle qu'une grande partie de la musique s'appuie sur une palette orchestrale, en particulier les diverses textures effrayantes, grattantes et griffantes dont disposent les instrumentistes à cordes, mais il y a aussi beaucoup d'éléments de synthétiseurs et d'échantillons qui sonnent, s'entrechoquent, conduisent et bourdonnent, ainsi que des utilisations de voix qui donnent la chair de poule. Les musiques de resident Evil Village ont été dirigées par Shusaku Uchiyama, un compositeur vétéran de Capcom et de la série Resident Evil, ayant travaillé auparavant sur les jeux Mega Man et Devil May Cry 4. Pour Resident Evil Village, il a été accompagné par Nao Sato, qui a oeuvré musicalement sur Monster Hunter Rise, et Marcin Przybyłowicz, connu pour ses travaux sur les séries The Witcher et Cyberpunk 2077. Voici le détail des tracklists :

DISC 1

SIDE A

Ripples in the Calm

Village of Shadows

A Bad Feeling

Crisis

The Hag

The Duke

A Moment's Respite I

The Duke's Emporium

Bloodthirsty



SIDE B

Wandering the Dark

She's Not Here

Out of Control

A Moment's Respite II

Monstrosity

Promenons-nous dans les bois

Acid Rain



DISC 2

SIDE A

Treading Water

Propelled

The Final Movement

Remember

Descent into the Village



SIDE B

The Path

Eradicating Evil

Rose

Yearning for Dark Shadows