Resident Evil Village : Capcom fixe la date du prochain showcase, du gameplay et un trailer inédit

Préparez-vous ! Le nouveau #ResidentEvilShowcase aura lieu dans la nuit du 15 au 16 avril à minuit.



En attendant, n‘hésitez pas à rejoindre le bêta test ouvert de #ResidentEvilReVerse. https://t.co/EApMknFyEW pic.twitter.com/ExXXy3XDss — Capcom France (@capcom_france) 8 avril 2021

On est à un mois de la sortie de Resident Evil Village, et Capcom n'entend pas relâcher la pression. D'ailleurs, l'éditeur japonais annonce sur Twitter que le prochain Resident Evil Showcase aura lieu dans la nuit du 15 au 16 avril, à minuit. Ce sera donc l'occasion de découvrir non seulement un tout nouveau trailer, mais également du gameplay. On ignore encore s'il s'agira d'une séquence tirée de la seconde démo - qui, selon les derniers bruits de couloirs, aurait déjà été uploadée par les développeurs sur le PlayStation Store - ou si Capcom compte présenter un passage que l'on ne pourra découvrir qu'une fois le jeu entre les mains.En tout cas, si cette seconde version d'essai est particulièrement attendue par les fans, c'est tout simplement parce que contrairement à la première démo, elle sera cette fois-ci représentative de la version définitive qui, on le rappelle, débarquera le 7 mai prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, PS5, PS4 et Stadia. En attendant, dans son tweet, Capcom rappelle que la bêta de Resident Evil Re:Verse a ouvert ses portes ce matin et prendra fin le 11 avril.