Resident Evil : Netflix dévoile le premier trailer de sa série en live action, on a même une date

C'est donc à partir du 14 juillet prochain que Netflix diffusera le premier épisode de la nouvelle série Resident Evil réalisée en live action. L'information provient du trailer dévoilé par la plateforme de vidéo à la demande, une séquence d'un peu plus d'une minute qui permet de comprendre que cette fois-ci, l'accent sera mis sur Albert Wesker (incarné par l'acteur Lance Reddick) et sa famille. "Près de 30 ans après la détection du virus T, une épidémie dévoile les secrets de la multinationale Umbrella Corporation", indique le synopsis.Cette série sera l'occasion de faire connaissance avec Jade et Billie, les filles d'Albert Wesker que l'on verra évoluer à travers deux époques différentes. La première permettra de découvrir la ville de New Raccoon City (en 2022) où la vie semble paisible, tandis que la seconde plongera le spectateur dans un Londres (en 2036) dévoré par l'épidémie et peuplé de zombies. On imagine que l'histoire jonglera entre les deux périodes. On rappelle que c'est Andrew Dabb (Supernatural) qui est à la réalisation, et que la série comptera huit épisodes. En attendant, on rappelle que la série animée Resident Evil : Infinite Darkness est disponible sur Netflix depuis l'an passé.