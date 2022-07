Resident Evil Netflix : Andrew Dabb (réalisateur) a des idées pour la saison 2 et les suivantes

Alors que rien n'indique que la série Resident Evil aura droit à une seconde saison sur Netflix - surtout après les nombreuses critiques dont elle fait l'objet depuis sa sortie - Andrew Dabb a confié à nos confrères de Polygon qu'il avait des pistes si le feu vert était donné. Et l'une d'elles consisterait à faire revenir des personnages iconiques de la saga. "La question qui se pose, c'est de savoir comment les gens changent, a indiqué le réalisateur. Il y a des personnages que nous n'avons pas revus depuis un moment tels que Jill Valentine et Claire Redfield. Comment réagiraient-ils à tous ces événements ?"Selon lui, le fait que la série se déroule sur deux époques différentes offrirait une certaine marge de manoeuvre. "La question la plus intéressante, c'est de savoir ce qu'il se produit 14, 15, 16 ans plus tard alors que la catastrophe qu'ils ont essayée d'éviter a eu lieu, a-t-il souligné. Ces personnages ont passé leur vie à combattre cette épidémie. Que se passe-t-il quand, finalement, vous avez perdu ? À quoi le monde ressemble-t-il ?" Sans doute pour se mettre les fans de la poche - ce qui paraît mal embarqué - Andrew Dabb ne s'interdit rien. "Tout au long de cette série, je veux ratisser large. Si ça ne tenait qu'à moi, je voudrais intégrer Lady Dimitrescu [apparue pour la première fois dans Resident Evil Village, ndlr], la Plante 43, tout. Il faut juste que ce soit fait de manière judicieuse", a-t-il expliqué.Il reste à savoir si Netflix lui en donnera l'occasion, certaines voix - elles ne sont pas nombreuses - ayant quand même apprécié la série.