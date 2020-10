Resident Evil Infinite Darkness : après le trailer, Netflix dévoile deux nouvelles images de Claire et Leon

Rendez-vous donc en 2021 et n'oubliez pas : une autre série Resident Evil en live-action est également prévue sur Netflix. Décidément, la saga de Capcom ne s'est jamais aussi bien portée, d'autant plus que Resident Evil Village devrait débarquer sur PS5 et Xbox Series X l'année prochaine si tout se passe bien.







Quebico et TMS Entertainment, deux studios japonais dont le dernier est connu pour avoir accouché... d'Akira en 1988. Rien que ça.Rendez-vous donc en 2021 et n'oubliez pas : une autre série Resident Evil en live-action est également prévue sur Netflix. Décidément, la saga de Capcom ne s'est jamais aussi bien portée, d'autant plus que Resident Evil Village devrait débarquer sur PS5 et Xbox Series X l'année prochaine si tout se passe bien.

Fans de Resident Evil, vous n'êtes pas sans savoir que Netflix publiera prochainement une série animée intitulée Resident Evil Infinite Darkness : le projet a déjà dévoilé un tout premier trailer et celui-ci prendra pour figures Claire et Leon au sein d'une aventure horrifique particulièrement sombre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on est franchement curieux de ce chantierqui a déjà travaillé sur de nombreux jeux vidéo tirés de la fameuse franchise ainsi que plusieurs Devil May Cry.À défaut d'en savoir plus, la célèbre plateforme de vidéo nous gratifie aujourd'hui de nouvelles images, illustrant notre inséparable duo en pleine concentration. On rappelle que cette série en CGI sera réalisée par