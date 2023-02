Resident Evil 4 Remake : Leon face à Krauser dans cette nouvelle vidéo de gameplay

N'empêche, c'est dans un mois tout rond que va sortir le très attendu Resident Evil 4 Remake, totalement réinventé par les équipes de développement de Capcom. Pas étonnant donc de voir le jeu refaire surface lors de ce State of Play du 23 février 2023 afin de nous présenter davantage d'éléments liés à l'histoire et au gameplay. Certes, on connaît tous le jeu par coeur, mais voir le Major Jack Krauser dans ce nouvel écrin nous permet de constater qu'il sera toujours aussi impitoyable. La nouvelle bande-annonce a également dévoilé une démo jouable gratuite à venir prochainement (la date n'a pas été évoquée), mais aussi que le mode "Mercenaires" arrivera en DLC gratuit après le lancement du titre.La sortie de Resident Evil 4 est attendue pour le 24 mars 2023 PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.