Resident Evil 4 Remake : le jeu n'aura plus de QTE, mais de nouveaux ennemis, tous les détails

Yasuhiro Ampo et Kazunori Kadoi, les deux game directors du jeu, les QTE n'ont plus vraiment leur place en 2023 et ont donc été retirés entièrement du jeu. En revanche, le couteau dispose désormais d'une durée de vie éphémère, dans le sens où il finit par casser à force d'être utilisé. Un choix de game design qui rappelle évidemment Zelda Breath of the Wild, mais Capcom précise qu'il sera possible de ramasser plusieurs couteaux au cours de l'aventure.

Si le mois de février est déjà bien chargé en sorties de AAA dans le jeu vidéo, mars sera lui aussi particulièrement intense, avec notamment un certain Resident Evil 4 Remake qui viendra clôturer l'année fiscale de Capcom de manière explosive. Si cette version restaurée s'annonce du plus bel effet ( on vous rappelle que nous avons déjà joué au jeu et qu'il s'annonce effectivement grandiose), de nombreux changements ont été opérés par Capcom qui souhaite corriger certains éléments du jeu jugés obsolètes. Parmi ceux-là, les fameux Quick Time Events (QTE) ne feront plus partie du jeu. C'est ce que nous rapporte Game Informer qui a eu l'exclusivité d'une nouvelle démo jouable. Pour

Parmi les nouveautés de prévu avec ce remake, l'apparition de nouveaux ennemis, comme ce colosse torse-nu avec un masque de tête de buffle au look impressionnant. Ce dernier se balade avec un long marteau, ce qui lui assure une force de frappe assez important. Capcom a d'ailleurs précisé que d'autres adversaires inédits ont été créés pour ce Resident Evil 4 Remake décidément plein de surprises. L'article de Game Informer précise également que des quêtes secondaires ont été ajoutées à l’aventure de Léon, et pourront se déclencher à partir de prospectus bleus à ramasser un peu partout dans le village. Autre changement notable : Ashley Graham, la fille du Président des États-Unis, ne disposera plus de barre de santé comme dans le jeu d'origine, mais chutera dans un état de faiblesse dès lors qu'elle se fera toucher trop souvent. Leon S. Kennedy pourra la soigner, mais si elle continue à être touchée lors de son état de faiblesse, elle finira par mourir. De bonnes nouvelles en perspective.



La sortie de Resident Evil 4 Remake est attendue pour le 24 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.