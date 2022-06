Resident Evil 4 Remake : Capcom a choisi une Instagrameuse pour la nouvelle Ashley

Carolyn Lawrence. Reste à savoir si Elle Freya a aussi géré la performance d'Ashley, mais on en doute fortement...



La sortie de Resident Evil 4 Remake est programmée pour le 24 mars 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.





C'était l'un des jeux les plus marquants du State of Play du 3 juin 2022, Resident Evil 4 Remake a rapidement créé une hype autour de lui, notamment parce que Capcom a promis une refonte complète du jeu. En effet, le jeu a été revu et corrigé aussi bien sur le plan graphique, mais aussi au niveau de son scénario. L'éditeur japonais a en effet réimaginé certains éléments scénaristiques du jeu et promet aussi des mécaniques de gameplay modernisées pour que le jeu soit adapté aux canons de 2023. Evidemment, c'est au niveau de sa réalisation visuelle que le jeu est particulièrement attendu, puisqu'il a été retravaillé sur le RE Engine, le même qui a permis les refontes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, sauf que que Resident Evil 4 ne sortira que sur PC, PS5 et Xbox Series. Pas de version old gen, ce qui est la promesse d'un travail véritablement next gen'.En attendant d'en voir davantage sur les graphismes in-game, il a été confirmé aujourd'hui même que Capcom a fait appel à de nouveaux acteurs et face-models pour Resident Evil 4 Remake. S'il y a de fortes chances pour que Eduard Badaluta ait été choisi à nouveau pour incarner Leon S. Kennedy, lui qui avait déjà servi de face-model pour le remake de Resident Evil 2, on apprend que c'est Ella Freya, une Instagrameuse, qui a été sélectionnée pour représenter la nouvelle Ashley, la fille du Président des Etats-Unis. C'est Ella Freya qui a révélé l'information sur son compte Twitter suivi par 70 000 personnes. Agée de 23 ans, Ella Freya est d'origine néerlandaise, s'est faite connaître sur Instagram où elle affiche 361 000 abonnés , est une adepte du cosplay, est devenue mannequin grâce à sa popularité et affiche un Net Worth de 700 000$. Elle possède également un compte Patreon. Autrement, la Ashley originale de 2005 était basée sur le visage de Elizabeth Mathieson, tandis que la performance avait été réalisée par