Resident Evil 4 : des précisions sur la genèse du remake, Capcom y pense depuis un moment

Resident Evil 4 aura donc droit lui aussi à un remake digne de ce nom, comme l’ont révélé nos confrères de Video Games Chronicle il y a quelques jours. Si l’existence du projet ne fait plus l’ombre d’un doute, c’est tout simplement parce qu’elle a été confirmée récemment par AestheticGamer (Dusk Golem sur ResetEra) qui vise souvent juste lorsqu’il s’agit du survival horror de Capcom. D’ailleurs, il a profité de l’occasion pour glisser quelques précisions sur la genèse du projet, tout en regrettant le timing de cette fuite.



« Bien que je sois amené à parler du remake de Resident Evil 4 – ça devait arriver tôt ou tard – je ne pense pas que ce leak tombe au bon moment, explique-t-il sur Twitter. Compte tenu qu’un autre épisode sortira l’année prochaine [le prétendu Resident Evil 8], le jeu n’arrivera pas avant deux ans. […] En tout cas, je suis en mesure d’ajouter quelques informations supplémentaires. Le studio M-Two a été créé avec ce projet en tête, ils ont toujours souhaité concevoir un remake de Resident Evil 4. Le chantier a démarré en 2018, et lorsque le jeu sera officiellement disponible en 2022, mais il n’est pas impossible que ce soit plus tard, il aura bénéficié d’un développement de plus de quatre ans. »





Il ajoute : « L’équipe derrière le jeu est nettement plus grande que celles qui ont travaillé sur les deux remakes précédents, M-Two faisant office de studio lead. Ils ont été impliqués dans le développement de Resident Evil 3, mais c’était bel et bien Red Works qui avait les clés. Si Resident Evil 3 fut le premier jeu sur lequel a travaillé M-Two, la société est composée d’anciens de Capcom et de PlatinumGames. Par ailleurs, il faut savoir que donner un coup de main sur Resident Evil 3 leur a permis de se faire la main ; vous pouvez parier qu’ils ont étudié avec la plus grande attention tous les retours sur le jeu, histoire de voir ce qui a fonctionné ou pas. Si Shinji [Mikami, ndlr] a donné son accord total pour le projet, son rôle est limité car il est déjà accaparé par GhostWire : Tokyo, mais c’est en grande partie à lui et à des discussions menées avec Capcom que l’on doit ce remake. »



Ensuite, AestheticGamer prévient que même si la hype est au max, il va falloir patienter avant que Resident Evil 4 Remake ne soit officialisé par Capcom. « J’en sais juste un peu plus sur le jeu par rapport à tout ce qui a été dit, mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit le moment d’en parler, répète-t-il. Encore une fois, le jeu devrait sortir dans deux ans et beaucoup de choses peuvent encore changer. Resident Evil 8 est le prochain épisode, et j’estime qu’il mérite toute notre attention dans le sens où il s’annonce excellent. Après, je peux comprendre l’intérêt que suscite le remake de Resident Evil 4. […] Les équipes derrière Resident Evil 2 et DMC5 (Division 1) travaillent aussi sur le projet. Finalement, la mauvaise nouvelle dans tout ça, c’est que nous ne sommes pas près de voir le jeu, peut-être que son annonce n’aura pas lieu avant un an, un an et demi. En tout cas, je suis super excité par Resident Evil 8, et la bonne nouvelle, c’est qu’il sera bientôt annoncé. »

Jamais la série n’aura fait parler d’elle en aussi peu de temps. Gageons que ces sorties annuelles ne nuisent pas à la créativité des développeurs, ainsi qu’à l’image de la série.