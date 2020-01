Resident Evil 3 : le développement du jeu est déjà presque terminé !

% ! En gros, pas d'inquiétude : Resident Evil 3 sortira bien à l'heure et aucun retard ne devrait être à redouter. Et c'est tant mieux.

Il y a presque un an tout pile, Capcom sortait Resident Evil 2, l'excellent remake du jeu culte sorti une vingtaine d'année plus tôt. On savait que la firme préparait également la refonte de sa suite, Resident Evil 3, mais on ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle débarque aussi tôt : le jeu est effectivement prévu le 3 avril prochain... ce qui ne semble pas laisser beaucoup de temps aux développeurs pour achever leur travail.Rassurez-vous, l'entreprise sait parfaitement ce qu'elle fait. Dans une interview accordée à Games Radar +, Capcom a carrément confirmé que la conception du titre était terminée à... 90