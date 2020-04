Resident Evil 3 : a-t-il réuni plus de joueurs que Resident Evil 2 sur Steam ? L'heure du bilan

Sorti officiellement depuis deux jours (bien que les versions physiques aient été envoyées depuis plus longtemps), les premiers chiffres de Resident Evil 3 commencent à émerger. Malheureusement, pas encore de ventes précises à se mettre sous la dent, non, mais des retombées en termes de fréquentation sur Steam : combien de joueurs en simultané le fameux remake de Capcom a-t-il réuni sur la plateforme de Valve ?60 293 joueurs, c'est le pic enregistré depuis le lancement du titre : c'est moindre que Resident Evil 2 qui, lui, avait connu 74 227 personnes en même temps lors de son démarrage. Cela ne veut pas dire pour autant que l'aventure de Claire et Leon s'est vendue davantage - il faut également rajouter les scores sur PS4 et Xbox One - mais demeure toutefois un certain indicateur valable.Et si jamais vous n'aviez pas encore cédé au sanglant périple de Jill Valentine, sans doute notre test devrait vous aiguiller quelque peu dans votre achat.