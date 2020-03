Resident Evil 2021 : des nouvelles rumeurs sur le jeu, des gros changements à prévoir

S'il faut toujours se méfier des rumeurs sorties de nulle part, on doit également tendre l'oreille lorsqu'elles sont relayées par des insiders qui ont déjà fait leurs preuves. C'est le cas d'AestheticGamer (Dusk Golem sur ResetEra) qui a visé juste plus d'une fois avec le remake de Resident Evil 3, et qui distille aujourd'hui quelques informations sur le prochain Resident Evil supposé sortir en 2021."Allez, je vais teaser un peu plus sur ce Resident Evil 2021, et je ne divulguerai plus aucun détail jusqu'à la sortie de Resident Evil 3, prévient-il sur Twitter . La production du jeu a débuté fin 2016, et au moment de sa sortie, la totalité du développement aura duré entre quatre et quatre ans et demi. [...] Le process est sembable à celui de Resident Evil 3 - je ne parle pas du remake, je parle bien de la version originale. J'en dirai plus sur ce point ultérieurement. Le jeu sera annoncé très bientôt, et c'est un épisode qui prend une toute nouvelle tournure. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'attends à ce que les gens aient les nerfs lorsqu'il sera dévoilé. Il va falloir qu'ils fassent preuve d'ouverture d'esprit. Les tests menés en interne montrent que c'est un jeu de grande qualité, je suis particulièrement enthousiasmé par ce projet."Interrogé par certains tweetos, le bonhomme a ajouté que Resident Evil 2021 serait cross-gen, ce qui semble logique. On rappelle qu'en janvier dernier , le même AestheticGamer faisait savoir que Resident Evil 3 était le dernier épisode de la saga qui aurait droit à un remake, et que Capcom planchait sur un tout nouvel épisode dont la sortie était programmée pour l'année prochaine. S'agirait-il de l'éventuel Resident Evil 8 évoqué il y a plusieurs semaines et qui mettrait en scène Ethan, le héros de Resident Evil 7 ? On reste à l'affût.