Reggie Fils-Aimé : un an après Nintendo, il est embauché par GameStop

Un an après son départ du poste de Directeur de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé a annoncé hier soir son arrivée au sein du board de la chaîne de magasins Gamestop, à la fois sur Twitter et via un messge sur le site officiel ! Preuve que le gaming n'est pas terminé pour celui qui est quand même resté 15 ans chez Nintendo.





The gaming industry needs a healthy and vibrant @GameStop. I look forward to being a part of @GameStopCorp Board and helping to make this happen. https://t.co/pYWFGZ9XKj — Reggie Fils-Aime (@Reggie) 9 mars 2020

A partir du 20 avril prochain, Reggie Fils-Aimé rejoindra le conseil d'administration du détaillant GameStop. L'enseigne est sans doute la plus connue aux Etats-Unis concernant la vente de jeux vidéo, mais elle a connu des déboires ces dernières années, accusant de grosses pertes financières. Nul question pour GameStop de baisser les bras et afin de faire face à la montée du tout digital, elle a décidé de se payer les services de Reggie Fils-Aimé. Ce dernier sera accompagné de Bill Simon, qui a tenu plusieurs rôles dans des compagnies de vente au détail, mais aussi J.K. Symancyk de PetSmart.



D'autres personnes vont également retrouver Reggie Fils-Aimé au conseil d'administration, tel que William Simon (qui a travaillé notamment chez Walmart, Cadbury, Schweppes, PepsiCo). Au total, ce sont donc une dizaine de personnes qui vont décider de l'avenir de GameStop, mais avec l'expertise de l'homme qui a contribué au succès de la Wii, de la 3DS et de la Switch, il y a des chances pour que GameStop parvienne à trouver des solutions alternatives.