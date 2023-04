Redfall : un trailer final avec un remix de Black Hole Sun de Soundgarden

Le 2 mai approche à vitesse grand V et du côté de Bethesda Softworks, on a décidé que c'était le bon moment pour lâcher le fameux trailer de lancement de Redfall. Une bande annonce finale pour nous rappeler que l'ennemi sera essentiellement des vampires assoiffés de sang, et qu'il faudra être particulièrement armé pour en venir à bout. Fort heureusement, parmi les chasseurs mis à disposition, certains d'entre eux disposent de pouvoirs qui permettent d'être au niveau de ces créatures du diable. Pour marquer le coup, les développeurs de Arkane Austin ont opté pour une cover du Black Hole Sun de Soundgarden pour la musique qui accompagne ces images explosives.La sortie de Redfall est attendue pour le 2 mai prochain sur PC et Xbox Series.