Test Redfall : les notes sont tombées, c'est la douche glaciale pour l'exclu Xbox

C'est le sujet sensible de ces dernières heures : Bethesda Softworks a-t-il bloqué l'embargo des tests de Redfall le jour de sa sortie pour éviter une catastrophe industrielle ? C'est évidemment la question qui se pose, surtout quand on jette un oeil aux notes obtenues par le dernier jeu issu des studios Arkane. Au moment où l'on écrit ces lignes, Redfall affiche un très faible 64% sur Metacritic, moyenne réalisée sur 27 reviews recensées dans le monde . Evidemment, la note est amenée à évoluer, mais globalement, tout le monde est d'accord pour dire que le FPS de Bethesda Softworks n'est malheureusement pas à la hauteur. Techniquement pour commencer, le jeu est une déception, mais c'est surtout dans son gameplay que Redfall n'a pas convaincu. En solo, il en ressort que le jeu est d'un ennui total, avec en prime un open world riquiqui, complètement vide, sans parler de la chasse aux vampires qui n'est guère passionnante. C'est assez regrettable pour le studio, mais il est vrai que la campagne marketing timide laissait présage d'un jeu assez moyen, sans oublier que la hype autour de lui était proche du désintérêt.

Avec des mondes ouverts riches et magnifiques, une multitude d'armes et une grande variété d'ennemis à affronter, Redfall étonne. Les joueurs ne regretteront pas d'avoir revendiqué le dernier chef-d'œuvre d'Arkane.



XboxEra : 8.5/10

Redfall est fantastique à bien des égards. Quelques décisions de conception déconcertantes concernant sa mise en œuvre coopérative et certains problèmes techniques frustrants le retiennent. C'est amusant comme l'enfer en solo, et ridiculement en coopération. Avec un peu de support post-lancement, cela va devenir quelque chose de spécial. Cela pourrait finir par être le titre le plus mal évalué d'Arkane, mais ce sera leur plus grand succès. Seul ou avec des amis, Redfall est un jeu auquel tout fan du genre devrait jouer.



SomosXbox : 8.3/10

Redfall est ce genre de jeu qui vous plonge dans l'action avec vos amis. C'est super amusant, surtout lorsque vous rejoignez une équipe de quatre personnes et que vous êtes chargé de combattre des hordes de vampires pour sauver les survivants et atteindre les objectifs du refuge. Mais ce n'est pas tout, ce qui amène vraiment ce jeu à un autre niveau, ce sont les mécanismes d'amélioration du personnage et l'agilité dynamique des mouvements.



IGN Espagne :

Redfall devient le jeu le plus amusant d'Arkane : pas de dilemmes moraux, pas de doutes existentiels et totalement agréable à la fois avec des amis et seul.



Hobby Consolas : 7.8/10

Redfall sera un bon jeu au moment où tous les problèmes techniques rencontrés au lancement seront résolus. La bonne main d'Arkane en termes de réglage et de gameplay est reléguée au second plan à cause de bugs et de problèmes constants et malgré tout, cette exclusivité est extrêmement amusante.



Stevivor : 7.5/10

Redfall est une expérience vraiment excitante. C'est génial en solo, ça a le potentiel d'être génial avec des amis - surtout si quelqu'un a une sauvegarde pour que je puisse accéder aux 17 derniers Gamerscore dont j'ai besoin, merci. Il sera parfait pour tous ceux qui ont aimé un jeu Arkane - science-fiction, fantastique ou autre - dans le passé.



Areajugones : 7.4/10

Redfall est un jeu en monde ouvert qui conserve certaines des plus grandes vertus d'Arkane en matière de conception de jeux, mais en même temps, il se sent également freiné par son propre genre. Il deviendra probablement quelque chose de beaucoup plus grand à l'avenir, mais je me suis senti en conflit dès le premier instant où je l'ai terminé. Pour le moment, je pense que malgré ses bons points, la meilleure chose à propos de Redfall est ce qu'il pourrait devenir... et je ne sais pas vraiment si c'est une bonne ou une mauvaise chose.



ZTGD : 7/10

Cela n'a tout simplement aucun sens que Microsoft promeuve ce jeu comme cette grande expérience coopérative, mais mette ensuite en place tous les systèmes connus de l'homme pour entraver ce processus ou le rendre plus difficile que nécessaire; aucun match rapide dans un jeu multijoueur en 2023 n'est ridicule. Malheureusement, Redfall est un excellent exemple de ce que la Xbox actuelle est devenue, le potentiel de grandeur est là, mais ils ne peuvent pas sortir de leur propre chemin pour l'atteindre.



Attack of the Fanboy : 7/10

Redfall n'est en aucun cas révolutionnaire – mais parfois, tout ce qu'un jeu doit être est amusant à jouer, et Arkane a créé une expérience qui est un sacré bon moment.



Player2 : 6.7/10

Le crime de médiocrité est souvent plus décevant que le crime d'être simplement terrible et cela semble particulièrement vrai ici.



Press Start Australia : 6.5/10

Redfall est un manque rare de poussière d'or pour ce qui a été un fournisseur très constant de jeux vidéo de qualité. Si vous êtes capable de regarder au-delà des nombreux choix de conception douteux du jeu, Redfall peut servir juste une petite bouchée de plaisir insensé sous le soleil du trou noir de l'île.



GamersRD : 6.5/10

Redfall est tout au sujet d'Arkane Studios et de nombreux fans vont vraiment l'adorer. Il s'agit d'un FPS avec une riche histoire, de l'action, divers personnages et beaucoup de pillages. Cependant, il semble simplifié dans certaines mécaniques et très générique. La force du jeu réside dans le mode multijoueur où chaque personnage se complète et devient plus amusant. En ce qui concerne les graphismes et les performances, il est clair que précipiter le développement du jeu a fait partie de son propre échec.



Xbox Achievements : 6/10

Redfall est peut-être l'un des titres les plus ordinaires de Bethesda et Arkane Austin. Un jeu de tir à la première personne parfaitement compétent qui ne fait pas grand-chose pour se démarquer de la concurrence. Le jeu Game Pass parfait qui ne vaut pas l'argent, mais qui vaut un week-end de jeu décontracté.



Metro GameCentral : 6/10

La simulation immersive rencontre la coopération à quatre joueurs dans ce jeu de tir à la première personne sur le thème des vampires qui propose un jeu de tir compétent mais un manque d'ingéniosité dans ses défis.





IGN France : 5/10

Redfall essaie d'être beaucoup de choses mais ne réussit que dans peu de domaines. Coop est assez amusant pour ignorer ses nombreux défauts et sa décision de conception étrange, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas là.



GamingBolt : 5/10

Redfall est le jeu le plus décevant d'Arkane à ce jour. Un cadre fascinant et quelques vestiges de la formule de jeu bien-aimée du développeur ne suffisent pas à surmonter les nombreux problèmes du jeu, des commandes rigides et des choix de conception décevants à la narration terne et aux lacunes techniques.



WellPlayed : 4.5/10

Une version décevante des jeux de tir à la première personne en monde ouvert, Redfall n'a rien de la saveur ou de la finesse mécanique que nous attendons d'Arkane Studios.



Noisy Pixel : 4/10

Redfall est une anomalie car un match avec une telle équipe derrière ne peut pas être aussi mauvais, et pourtant, il l'est. Il y a ces gouttes d'éléments de tireur de looter, de RPG et de multijoueurs parsemés partout, mais aucun d'entre eux ne fonctionne ensemble, offrant une expérience désordonnée et presque incompréhensible. Pourtant, le jeu de tir et l'exploration restent toujours amusants, grâce à la satisfaction d'éliminer les ennemis et à la conception des niveaux. Cela étant dit, la campagne solo est ennuyeuse, mais la campagne multijoueur pourrait offrir des moments de plaisir consistant à rire du comportement étrange de l'IA ou du fait que personne ne peut trouver les clés d'une porte.



GameSpot : 4/10

Au final, Redfall est un jeu qui n'aurait pas encore dû sortir. Sa litanie de bugs entrave la boucle de gameplay consistant à explorer son monde avec des amis, et cette boucle elle-même se sent compromise par des éléments mal exécutés et mal adaptés à l'équipe qui les met en œuvre. Je ne peux pas prétendre savoir si Arkane a choisi de faire un tireur de butin ou s'il a été chargé de faire un tireur de butin, mais je peux vous dire ce que ça fait : l'un des meilleurs studios de jeux au monde est soudainement devenu édenté.



Hey Poor Player : 4/10

Entre les boucles de gameplay à moitié cuites, le travail répétitif occupé dans le monde ouvert et une optimisation choquante, Redfall ressemble à un titre qui est toujours en alpha, sans parler d'un produit censé représenter une version phare du service d'abonnement premium de Microsoft.