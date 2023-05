Redfall :"Je suis en colère contre moi-même", l'aveu d'échec de Phil Spencer, le patron de Xbox

Ça n'a échappé à personne, Redfall est un véritable échec critique. Avec un Métascore de 59% obtenu auprès de la presse , le jeu de Bethesda Softworks n'est malheureusement pas à la hauteur des attentes, surtout pour une exclusivité Xbox qui se doit de hisser la console de Microsoft vers le haut. Mais les joueurs sont encore plus sévères que les médias spécialisés et à ce stade, l'avis utilisateurs se situe à 2.7/10 et les retours des joueurs sont cinglants. Invités dans l'émission Kinda Funny Xcast, Phil Spencer (patron de la division Xbox) est revenu sur cette affaire et tenter d'apporter des explications. Première chose pour tenter de désamorcer la situation, il admet la mauvaise qualité du titre et se dit être en colère contre lui-même. Des propos inattendus de la part d'un dirigeant d'un groupe comme Xbox qui manie plutôt la langue de bois que d'avouer un échec, mais c'est cette stratégie que Phil Spencer a décidé d'aborder. Jouer la transparence et la sincèrité.Il n’y a rien de plus difficile pour moi que de décevoir la communauté Xbox. J’en fais partie depuis longtemps. Je suis à la tête de la branche Xbox. J'ai énormément d'amis qui m'ont donné leur retour sur le jeu, et voir la communauté (Xbox, ndlr) perdre confiance, être déçue... Je suis également déçu. Je suis en colère contre moi-même. On va revoir tout notre processus. Je repense à l’annonce des 60 images par seconde et le fait que nous ne sortons pas le jeu en 60 images par seconde, c'est un gros coup dur pour nous, et voir le jeu sortir dans cet état... La réponse de la critique n'était pas celle que nous voulions, et c’est décevant. J'essaie de m'en remettre...Que pouvons-nous apprendre, comment pouvons-nous nous améliorer ? Les choses sur lequelles je vais me battre, c'est... Il y a clairement des choses que nous pouvons faire dans l’exécution, mais s'il y a bien une chose que je ne ferai pas, c’est mettre la pression contre les idées créatives de nos équipes. Je sais que beaucoup de gens diront : “Vous avez des gens qui savent faire ce genre de jeux, donc poussez-le à en faire”, mais je ne crois pas en ça.Quand Rare a voulu faire Sea of Thieves, quand Obsidian a voulu faire Grounded, quand Tango a voulu faire Hi-Fi Rush alors que tout le monde pensait sûrement qu’ils faisaient une erreur... Je veux donner aux équipes une plate-forme créative pour aller aux bouts de leurs envies créatives. Mais j’ai aussi besoin d’avoir une grande proposition de jeux capables d’enchanter nos fans et nous n’avons pas répondu à cette attente, je m’en excuse.A la question de repousser Redfall pour un résultat plus probant, Phil Spencer estime que ça n'aurait pas changé grand-chose. Certes, les bugs et errances techniques auraient été corrigées, mais la vision du jeu telle que Arkane Austin l'a imaginé serait restée la même, et c'est sur ce point que Redfall ne tient pas ses promesses. La déception est donc palpable du côté de Microsoft, et le résultat très décevant de Redfall est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Il est vrai que la firme de Redmond n'a pas réussi à tenir ses promesses depuis toutes ces années. La Xbox One a été un éhec, les exclusivités sur la génération Xbox Series tardent à sortir, les ventes des consoles qui chutent, les rachats de nombreux studios ne se concrétisent pas, les complications du rachat d'Activision Blizzard King, seul le Xbox Game Pass est l'arme ultime face à Sony PayStation et Nintendo qui eux parviennent à vendre des consoles et des jeux par palettes. Xbox se remet donc en question et c'était clairement inattendu.