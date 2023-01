Redfall : 11 min de gameplay en 4K et une date de sortie, le prochain Arkane se dévoile encore

Microsoft l'avait teasé en amont, Redfall faisait partie des jeux présentés lors du Developer_Direct de Xbox et de Bethesda, et ce dernier a eu droit à un joli cup de projecteur en fin d'émission. Pas moins de 11 minutes lui ont été consacrées afin de connaître un peu plus les contours de ce FPS développé par le studio américain d'Arkane Studios. Première chose en revanche que les développeurs ont tenu à préciser, c'est la date de sortie du jeu, programmée au 2 mai prochain sur PC et Xbox Series. Le focus de cette nuit a été de présenter les différents personnages jouables, avec leurs capacités et les évolutions possibles à travers un arbre de compétence qui s'annonce bien complet. Chaque personnage dispose de ses capacités spéciales, comme Layla qui est capable de faire des bonds gigantesques vers le haut, mais aussi créer un champ magnétique pour arrêter les balles des ennemis et les renvoyer vers eux. Il y a aussi Dev, qui peut planter une espèce de pieu technologique au sol afin de produire une lumière synthétique et ainsi transformer les vampires en pierre. Il faut dire que le monde dans lequel on va évoluer est truffé de vampires, qu'il s'agisse de leur nid ou de leur présence une fois la nuit tombée, et qu'il va falloir être équipé pour ne pas se faire mordre à son tour.Redfall sera disponible le 2 mai prochain sur le Xbox Game Pass day one, et vendu 80€ sur Xbox Series et 70€ pour les joueurs PC, qui ne sont pas abonnés au service.