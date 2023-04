Redfall : présentation du personnage de Layla, elle ne manque pas de mordant

On ne dirait pas comme ça, mais dans moins d'un mois, Redfall va débarquer sur PC et Xbox Series X. Du côté de Bethesda Softworks et d'Arkane Studios, on commence à bien préparer le terrain, avec une présentation des différents personnages du jeu. Aujourd'hui, c'est Layla qui est mise en avant dans cette vidéo dédiée, elle qui a commencé dans le génie biomdéical, avant d'être attaqué par un vampire et obtenir des pouvoirs. Elle est désormais capable de faire appel à des compétences de télékinésie et de faire usage d'un parapluie protecteur qu'elle peut invoquer à tout moment. Mieux, elle est aussi capable de faire apparaître des structures pour s'aider à prendre de l'altitude, et même d'invoquer Jason, un spectre vampire au look décontracté capable de tout déchiqueter sur son passage. Faisant partie des quatre hunters jouables dans le jeu, Layla est donc la première à faire l'objet de cettte présentation. Les autres suivront évidemment.



La sortie de Redfall est programmée pour le 4 mai prochain sur PC et Xbox Series X.