Redfall : présentation de Rémi et de Devinder, deux nouveaux chasseurs de vampires

cryptozoologue amateur et inventeur en herbe qui connaît d'ailleurs une certaine notoriété. Il va d'ailleurs pas hésiter à faire appel à ses gadgets et autres inventions pour se défendre et poser des pièges. Par contre, lui aussi, côté arsenal, Devinder est plutôt bien équipé également.



La sortie de Redfall est attendue pour le 2 mai prochain, et il est vrai que la hype est au plus bas le concernant.









Les présentations pour Redfall se poursuivent, à quelques semaines de sa sortie sur PC et Xbox Series X, sachant que le jeu sera aussi disponible day one sur le Xbox Game Pass. Après Layla et Jacob, c'est au tour de Rémi et de Devinder Crousley de nous montrer quelles sont leurs aptitudes. Pour Rémi, qui est d'ailleurs une femme, elle se distingue parce qu'elle se promène toujours avec son chien robot, qui rappelle un peu le Spot de Boston Dynamics. Il pourra lui venir en aide pour nourrir un peu plus son feu sur les ennemis, sachant qu'elle se balade déjà un arsenal imposant, composé d'armes lourdes. Concernant Devinder Crousley, il s'agit d'un