Red Dead Online : au tour du cerf ombré légendaire d'être traqué, des nouvelles promos

en rendant visite à Harriet à sa boutique. "A nesthésiez le cerf ombré et prélevez un échantillon pour obtenir une récompense pour un gilet gratuit de votre choix et 100 munitions narcotiques, nous indique-t-on. Abattez et dépecez l'animal pour recevoir une récompense pour 100 munitions express pour carabine."



En rapportant la fourrure de la bête à Gus Macmillan, il est possible de déverrouiller le manteau ombré . "Confectionnez-le pour obtenir une récompense pour une cartouchière gratuite de votre choix", souligne Rockstar Games, qui indique par ailleurs que "s uite à la découverte d'une plante, l'Harrietum Officinalis, miss Davenport est persuadée d'avoir découvert le moyen de voir à travers les yeux d'un cerf. Les naturalistes désireux de suivre les traces d'Harriet recevront gratuitement la recette d'études sur le vitalisme du cerf et pourront vivre une expérience tout à fait unique en plus de recevoir une carte au trésor gratuite." Toutefois, seuls les naturalités de rang 5 peuvent en profiter.



Enfin, en plus de la série de prises de pouvoir extrême pour obtenir un chapeau de son choix, des nombreuses promotions sont disponibles, notamment sur les tenues, les holsters côté main faible les ceintures holster, et les carabines.

Alors que les fans de Rockstar Games attendent désespérément l'officialisation de GTA VI, la maison fondée par les frères Houser continue d'étoffer le contenu de Red Dead Online. En effet, on apprend aujourd'hui que les naturalistes peuvent désormais chasser le cerf ombré légendaire via une mission de traque