Realme GT Neo 3T : on a reçu les smartphones éditions Naruto et DBZ, unboxing et comparatif !

un outil en forme du logo du village de Konoha pour ouvrir le tiroir SIM de l’appareil. Pour le Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition, c'est la boule de cristal 4 étoiles qui est proposée. Si le Realme GT Neo 3T Naruto Edition n'est pas prévu en France pour le moment, sachez que la version DBZ sera commercialisée dans quelques jours. L'occasion donc de vous proposer un bel unboxing au format 4K, histoire de ne rien louper de tous les moindres éléments et détails qu'on vous montre en mode macro.

Installée en France depuis 2019, la marque chinoise Realme a vraisemblablement trouvé le meilleur moyen de se faire connaître à l'international. En effet, avec l'arrivée le 8 juillet prochain du Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition, tous les amateurs de produits hi-tech collectors ne cessent de parler de lui. Pas étonnant quand on a vu les premières vidéos circuler en janvier dernier lors de sa sortie en Chine, en constatant la grande qualité du téléphone et de ses finitions exemplaires. Mieux, avec son prix ultra attractif de 395€ (prix chinois après conversion), Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition fait donc partie des smartphones milieu de gamme avec un excellent rapport qualité-prix. Fort de ce succès, l'entreprise chinoise a commercialisé il y a quelques semaines une Naruto Edition qui va encore plus loin dans l'aspect produit collector.En plus de son design recherché et réussi (avec plein de petits détails qui font la différence), le Realme GT Neo 3T Naruto Edition se permet également d'être livré avec un packaging incroyable, puisque la boîte n'est autre qu'un rouleau ninja que l'on peut voir dans le manga / animé. Bien sûr, d'autres éléments viennent renforcer l'aspect collector, avecQuant au prix, sachez que le smartphone sera vendu à 499€. C'est plus élevé que le prix pratiqué en Chine (395€) mais ça n'enlève en rien ses qualités en termes de design, de bon goût dans l'approche de son licencing.