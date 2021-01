Razer : voici NAGA-X, une souris parfaite pour les MMO, toutes les infos

Toujours aussi prolifique, Razer continue de nous dévoiler ses nouveaux produits. Si la marque au serpent vert fluo s'est particulièrement fait remarquer lors du CES 2021 avec son masque anti-COVID chroma RGB auto-stérilisant et son fauteuil gaming du futur doté d'un écran OLED rétractable, sachez que qu'une nouvelle souris vient d'enrichir la gamme du constructeur. Répondant au nom de "Razer NAGA-X", elle se distingue par son public visé, à savoir les joueurs et les joueuses de MMO, puisque la souris dispose d'un large éventail de commandes à portée de doigts. En gros, Razer a pensé l'ergonomie de la souris pour un accès rapide des commandes grâce à 16 boutons programmables. Chaque bouton peut être assigné à une fonction de base, comme par exemple lancer des sorts, ou bien encore combiner plusieurs touches de commande à la fois. Mieux, on apprend que la souris ne pèse que 85 grammes, ce qui en fait la souris la plus légère de la gamme Razer Naga. Prix affiché : 89,99€ sur le site officiel de Razer.

Côté fiche technique, la Razer NAGA-X est équipée du capteur optique Razer 5G Advanced Optical Sensor, du câble Razer Speedflex et de patins 100% PTFE, ce qui devrait permettre une meilleure glisse, quelle que soit la surface. Si jamais la NAGA-X ne suffit pas, sachez que le modèle Pro propose d'autres fonctionnalités, comme des profils de mémoire intégrés afin que les joueurs puissent facilement accéder à leurs paramètres personnels, comme le mapping des boutons, lors de leurs déplacements. Bien sûr, Razer oblige, la NAGA-X Pro est équipé de fonctions Chroma RGB.