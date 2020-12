Razer Tomahawk : un PC ultra puissant en forme de monolithe noir qui rappelle la Xbox Series X

Présenté lors du CES 2020, juste avant que la crise sanitaire ne vienne chambouler nos habitudes, le Tomahawk Gaming Desktop de chez Razer a été officiellement lancé. L'une des grandes particularités de ce PC Gaming haut de gamme, c'est de proposer un écrin en aluminium du plus bel effet, disposant également de dimensions très compactes (21 cm x 15 cm x 36,5 cm) qui rappelle d'ailleurs la forme en monolithe noir de la Xbox Series X. Le Tomahawk Gaming Desktop se démarque aussi par son plateau coulissant, assez pratique pour changer les composants de la bête au fil des améliorations technologiques. En effet, le boîtier dispose d’une capacité de 11,5 litres, avec un système ingénieux de tiroir qui permet ainsi d'accéder facilement aux cartes mères et cartes graphique. Disponible en précommande pour le prix de 2 399,99$, soit environ 1 980€, cette tour gaming dispose des meilleurs composants du moment :







- Intel Core i9-9980 HK

- 16 Go de mémoire RAM (contre jusqu’à 64 Go dans l’absolu)

- SSD de 512 Go + un disque dur de 2 To

- NVIDIA GeForce RTX 3080

- Carte mère Intel NUC 9 Extreme Compute Element

- 4 ports USB-A 3.3 Gen 2

- 2 ports USB-C Thunderbolt 3

- 2 ports Ethernet Gigabit

- 1 port Jack 3.5 mm