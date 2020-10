Razer : les claviers BlackWidow passent en V3, voici les nouveautés

Razer nous annonce que ses ingénieurs viennent de mettre à jour le clavier BlackWidow, avec l'arrivée de la version 3 du célèbre périphérique de la marque aux trois serpents. Comme toujours, on va retrouver le BlackWidow en version classique et en TKL (Tenkeyless, soit sans pavé numérique) pour ceux qui veulent économiser de l'espace sur leur bureau. Cette troisième évolution du périphérique comprendra toujours les switches mécaniques maison, disponibles en version verte (précis et clicky) et jaune (linéaire et silencieux), sachant que ces derniers inaugurent désormais de nouveaux amortisseurs en silicone afin de limiter encore plus le bruit et les vibrations.

Tous les switches sont équipés de parois latérales épaisses pour une meilleure stabilité de la touche et sont garantis pour 80 millions de frappes. Autre amélioration : les touches sont désormais réalisées en plastique ABS injectées, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir des lettres imprimées sur les touches, ces dernières seront intégrées à la structure de la touche, et ne s'effaceront donc jamais.

Chaque touche voit également ses parois gagner en épaisseur pour plus de résistance, des fois que certains d'entre vous aient l'habitude d'être violents avec leur clavier, à la manière du célèbre angry kid . Une roulette multifonction fait également son arrivée sur le clavier, et cette dernière est bien entendu entièrement paramétrable via le logiciel Synapse. Enfin, sachez que le châssis est désormais composé d'une structure en alu améliorée pour plus de rigidité, et qu'il accueille un passe-câble et un repose poignet.

Le Razer BlackWidow V3 sera disponible dès le 6 octobre au prix de 149.99€ tandis que la version TKL sera affichée à 109.99€.