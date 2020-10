Razer : de nouveaux accessoires Chroma RGB, voici la liste en détails et en images

Les amateurs de PC façon guirlande de Noël vont faire la fête, puisque Razer vient d'officialiser toute une gamme d'accessoires compatibles Chroma RGB. Si la plupart des produits sont connus, ils étaient jusqu'à présent dépourvus de ces appendices lumineux cher aux coeurs de certains gamers. Bien sûr, tous ces périphériques sont compatibles avec le logiciel Synapse 3 qui permet d'harmoniser les couleurs, et de gérer les diverses combinaisons possibles. On vous dresse ci-dessous la liste des périphériques : Présentez armes !

- Razer Chroma Addressable RGB Controller : Ce nouveau boîtier ARGB permet de faciliter la synchronisation entre vos divers périphériques, même de marques différentes (tant qu'ils sont compatibles Chroma), sans en passer par différents logiciels tiers. Le boîtier est équipé de points d'attache SSD pour tenir facilement dans votre boîtier, et offre 6 ports ARGB . Le RGB Controller est vendu au prix de 39.99€ sur le site web officiel.

- Razer Base Station V2 Chroma : Cette nouvelle version su support de casque Razer bien connu offre un nouveau design plus épuré qu'avant, avec une seule tige en aluminium, et une base antidérapante cerclée de LEDs RGB. Cette Base Station V2 propose sur sa base 2 ports USB 3.1 et une sortie 3.5mm avec un DAC intégré qui permet de profiter d'un son 7.1 virtuel. Disponible en noir, quartz et mercury, la Base Station V2 est disponible au prix de 79.99€ (89.99€ en versions mercury et quartz).

- Razer Charging Pad Chroma : Ce chargeur Qi boosté par Razer supporte jusqu'à 10W de puissance pour remplir rapidement n'importe quelle batterie compatible avec la recharge par induction. Bien sûr, le chargeur dispose d'une finition impeccable avec une surface en caoutchouc afin d'éviter rayures et glissades intempestives. Le Charging Pad Chroma est affiché au tarif de 69.99€

- Razer Mouse Bungee V3 Chroma : Assez inédit sur le marché, ce périphérique permet de soutenir le fil de votre souris, et ainsi éviter les mètres de câble qui traînent sur le bureau, et qui peuvent gêner certains mouvements rapides de la souris. Cette nouvelle version dispose d'un corps en aluminium, d'une base antidérapante et du RGB Chroma pour briller dans la nuit. Le Mouse Bungee V3 est disponible au prix de 24.99€ sans éclairage RGB, et 49.99€ pour sa version Chroma.

- Razer Mouse Dock Chroma : Développé pour fonctionner avec toutes les dernières souris sans-fil de la marque aux serpents, le Mouse Dock offre un socle magnétique pensé pour pouvoir prendre et remettre rapidement sa souris en place. La base antidérapante accueille l'éclairage RGB qui permet de connaître l'état de charge de la souris, ou de profiter d'effets lumineux décoratifs. Attention, le dock est uniquement compatible avec les souris deathAdder V2 Rpo, Naga Pro, Basilisk Ultimate et Viper Ultimate. Le Razer Mouse Dock Chroma Chroma est disponible pour 59.99€.