Razer DevCon 2021 : une conférence pour les développeurs, mais avec de grosses annonces

Sans doute l'un des constructeurs de hardware les plus prolifiques du moment, Razer vient d'annoncer la Razer DevCon 2021 qui se tiendra le 7 Mai 2021 à 19h, heure française sur la chaîne officielle Twitch de Razer. Ça sera l'occasion pour la firme de Min-Liang Tan "de donner aux développeurs de toutes tailles et sur toutes les plateformes, les moyens d’intégrer l’écosystème hardware, software et services de Razer à tous les niveaux de développement afin d’encourager l’innovation et d’offrir aux joueurs une expérience plus immersive". Cela se traduira par une série de panels qui seront orientés vers la technologie, le tout animé par des vétérans de l'industrie, mais aussi des éditeurs partenaires tels que Activision, Blizzard, Vibe Avenue Studios et iLLOGIKA. Plus de 4h de discussion sont annoncés et les développeurs intéressés peuvent d'ores et déjà s’inscrire afin d’avoir accès à l’équipe interne de développeurs et d’ingénieurs de Razer. Voici d'ailleurs un aperçu des panels de prévu :

Razer Chroma

Les développeurs apprendront à créer une expérience d’éclairage en jeu immersive avec le SDK ouvert de Razer : de la conception d’effets lumineux en jeu, à son intégration sur les sites web, les plateformes de streaming et de cloud.



Razer Gold

Les développeurs apprendront comment intégrer une monétisation Razer Gold dans leurs jeux et applications, ainsi qu’à engager et récompenser les utilisateurs grâce à Razer Silver.



THX Spatial Audio

Les développeurs apprendront comment intégrer THX Spatial Audio et recevront des conseils et astuces pour assurer une reproduction sonore totalement immersive et réaliste dans le jeu.