Ratchet & Clank Rift Apart : une époustouflante démo de gameplay sur PS5, 4K à l'appui

C'était un peu la grande star de cette soirée d'ouverture de gamescom 2020 : longtemps teasé par l'événement et le présentateur Geoff Keighley, Ratchet & Clank Rift Apart est venu clore la cérémonie avec une bien belle démo de gameplay entièrement capturée sur PlayStation 5. Issue de ce que l'on avait déjà pu voir lors du reveal de la machine next-gen, il s'agit cette fois-ci d'une véritable séquence, complète, sans coupure et débutant même sur le traditionnel "appuyez sur une touche" : on s'y croirait et, d'ailleurs, la vidéo en question est disponible ci-dessous.De l'action débordante, une direction artistique colorée, un humour toujours aussi présent, cet opus s'annonce sacrément prometteur : il est également une vitrine technique de la console de Sony puisque l'aventure s'inscrira sous le signe de la 4K tout en proposant de (très) intenses effets de particules et un framerate solide (visiblement pas à 60FPS néanmoins) et, surtout, presque aucun temps de chargement.Autre précision importante : Rift Apart se situera bien dans l'univers original de la saga en faisant suite au dernier opus en date, Into the Nexus, délaissant alors le remake/reboot publié en 2016. Une nouvelle fois, nos deux compères feront face au tenace Dr. Nefarious, ce dernier s'étant emparé du Dimensionateur, un outil capable de mélanger les dimensions : c'est d'ailleurs après le déraillement de ce celui-ci que le lombax et son pote robot devront traverser les univers à n'en plus finir.Enfin, sachez qu'Insomniac Games a confirmé que le soft sortirait dans la "fenêtre de lancement" de la PS5. Malheureusement, les développeurs n'ont pas souhaité se prononcer davantage sur la sortie et son éventuelle intégration au line-up de la console.Alors, des avis ?