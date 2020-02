Rainbow Six Siege : l’Opération Void Edge est dispo, des précisions sur l'Année 6

Alors qu’elle étudiait pour son doctorat en ingénierie des systèmes, Iana a mis au point un logiciel de cartographie topographique qui lui a permis de générer un hologramme d’elle-même qu’elle peut commander à l’aide de son Réplicateur Gemini, nous explique-t-on. Dès qu’elle active son hologramme elle peut en prendre le contrôle de l’intérieur. Son hologramme bouge et produit des sons comme elle le ferait elle-même mais ne peut évidemment pas tirer, se battre ou utiliser des gadgets secondaires."



" Oryx est le commandant en second officieux de la Forteresse de Kaid qu’il surveille pendant ses absences, ajoute l'éditeur français. Il est également son conseiller de confiance. Oryx est un agent surentraîné qui n’utilise pas de gadget : son Sprint Remah a d’ailleurs bien plus qu’une seule fonction. Sa vitesse lui permet de se déplacer efficacement et de couvrir des courtes distances avec une rapidité sans précédents. Le Sprint Remah peut également être utilisé pour abattre ses ennemis ou pour briser les murs destructibles mais cela affaiblira inexorablement Oryx. Enfin, Oryx est également capable d’escalader et de se faufiler par les trappes ce qui lui donne un avantage tactique significatif sur ses adversaires."



En plus des deux nouveaux personnages, on a également droit à une refonte de la carte Oregon intégrant " des agrandissements du Sous-sol, du Grenier et de la Tour du bureau."



A noter que la Saison 1 de l'Année 5 comprendra des mises à jour :



L’ajustement de la reproduction des débris de barricade

Des changements pour le lieu d’apparition des drones des assaillants

Un menu principal repensé

Des modifications pour Lesion et Twitch

L’ajout du Pack Elite de Caveira





Dans le même communiqué, Ubisoft indique que l'Année 6 adoptera un tout nouveau format dont un aperçu sera donné dans l'Année 5. " La transition vers le nouveau modèle débutera avec une Année 5 hybride : les deux premières saisons resteront dans le format actuel, avec l’ajout de deux nouveaux agents et la refonte d’une carte ; alors que la deuxième moitié de l’Année introduira le format de l’Année 6, est-il mentionné. Au cours de l’Année 6, chaque saison proposera un nouvel agent et du contenu gratuit pour tous les joueurs : la refonte d’une carte, un événement à durée limitée et des mises à jour de gameplay majeures. Un Battle Pass sera également disponible pour chaque saison en commençant par 'Opération Void Edge'".



Toujours en ce qui concerne l'avenir, on nous promet des refontes d'agents, Tachanka étant le premier sur la liste. Enfin, l

Les adeptes de Rainbow Six Siege seront certainement intéressés d'apprendre qu'ils peuvent, dès à présent, profiter de l'Opération Void Edge sur le serveur de test PC (exclusif). C'est ce qu'annonce Ubisoft via un communiqué officiel, en prenant le temps de glisser une vidéo de gameplay présentant les nouveaux agents Iana et Oryx. "e bannissement de cartes et le Système de Réputation (un système transparent dans lequel le joueur peut être récompensé ou au contraire sanctionné suivant son comportement constaté dans le jeu) font également partie des plans des développeurs.