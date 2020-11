PS5 & Xbox Series X : on découvre les nouvelles jaquettes next gen' en 4K

Les consoles next gen' arrivent dans quelques jours sur le marché, et tous les joueurs sont en ébullition. Si la PS5 et les Xbox Series X et S ont d'ores et déjà révélé leur design, on n'avait pas encore vu les jaquettes des jeux qui sortiront tout au long de leur existence. Nous avons eu l'occasion de recevoir une petite tripotée de jeux physiques next gen' et nous avons décidé, comme en 2013, de vous les montrer pour constater les différences avec la génération qui se termine. On sait bien entendu que du côté de PlayStation, on a changé les coloris, mais que le logo PlayStation est resté identique avec la même typo. Chez Xbox, on observe l'arrivée de nouveaux logos et des changements d'identité. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de ces jeux en boîte ? Et bien, au lieu de perdre du temps à en parler là, on vous suggère de cliquer sur la vidéo qui suit.