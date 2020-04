PS5 / Xbox Series X : selon un développeur, les jeux seront cross-gen pendant un moment

Plus concrètement, il explique qu'ils ne peuvent pas se permettre d'ignorer les possesseurs des consoles actuelles - plus de 100 millions de PS4 vendues dans le monde, par exemple - afin de favoriser le faible nombre d'utilisateurs qui auront investi dans les machines next-gen ; à moins que les consoliers ne compensent le manque à gagner. En clair, excepté les titres first party et les éventuelles exclusivités négociées, il ne faudra pas s'attendre à une révolution dès le lancement. Alors que la sortie des consoles next-gen devrait avoir lieu à la fin de cette année, il se pourrait que les joueurs patientent un moment avant que leurs capacités ne soient réellement exploitées. Selon Sergey Oganesyan , un développeur qui officie chez Frogwares (The Sinking City), il y a en effet des chances que la plupart des studios favorisent dans un premier temps les titres cross-gen tournant à la fois sur PS4/Xbox One et PS5/Xbox Series X.Plus concrètement, il explique qu'ils ne peuvent pas se permettre d'ignorer les possesseurs des consoles actuelles - plus de 100 millions de PS4 vendues dans le monde, par exemple - afin de favoriser le faible nombre d'utilisateurs qui auront investi dans les machines next-gen ; à moins que les consoliers ne compensent le manque à gagner. En clair, excepté les titres first party et les éventuelles exclusivités négociées, il ne faudra pas s'attendre à une révolution dès le lancement.

Malgré tout, Sergey Oganesyan tient tout de même à rassurer les joueurs, en précisant que de nombreux aspects techniques seront améliorés sur PS5 et Xbox Series X, notamment au niveau de l'éclairage, des textures, du framerate et, bien sûr, des temps de chargement. De plus, il n'est pas impossible qu'au lancement, certains jeux fassent office de vitrines technologiques pour donner envie aux utilisateurs de franchir le pas. Par exemple, on se souvient de Knack sur PS4 qui mettait l'accent sur les capacités de la console à afficher un grand nombre de particules.