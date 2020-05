PS5 / Xbox Series X : combien pèseront les jeux ? Epic Games apporte un premier élément de réponse

Graham Wihlidal, s'est exprimé vaguement sur le sujet sur Reddit : "Je ne peux pas communiquer de détails techniques pour l'instant mais cette technologie a été conçue pour aider à créer des jeux, pas des démos techniques. Les tailles des téléchargements est un sujet très important pour nous."



Pour les données précises, donc, on repassera mais ces paroles tendent à penser que l'Unreal Engine 5 permettra des poids de jeu dans la norme, ou en tout cas adaptés aux machines next-gen. À l'heure actuelle, de plus en plus de softs atteignent les 100GB, sans parler des mises à jour conséquentes qui demandent clairement de faire le ménage en amont. Croisons les doigts pour que les expériences PS5 / Xbox Series X ne soit pas beaucoup plus gourmandes...





Si l'impressionnante démo technique de l'Unreal Engine 5 sur PS5 en a bluffé plus d'un, elle a également suscité l'interrogation, voire la peur, de nombreux joueurs. Parmi les craintes notables, on note effectivement celle concernant le poids des jeux à venir sur la future machine de Sony comme sur la Xbox Series X : étant donné l'usage en masse, presque abusif, d'éléments ultra-travaillés et donc probablement très lourds, certains redoutent que les disques-durs ou leur connexion internet ne soient finalement pas ou peu adaptés. Après tout, rien ne nous dit pas que la séquence présentée par Epic Games ne demande pas un To de stockage au minimum... alors imaginez ce que pourraient exiger des titres complets.Aussi bien un développeur plus que qualifié bossant sur l'Unreal Engine 5,