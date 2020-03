PS5 vs Xbox Series X : un ex-développeur de Sony confirme que la console de Microsoft est plus puissante

Si la PS4 a mis la misère à la Xbox One du début à la fin sur la génération actuelle, la donne risque de changer avec la PS5 et la Xbox Series X. En effet, depuis la conférence de Mark Cerny - qui, rappelons-le, devait avoir lieu dans le cadre de la GDC 2020 - Sony Interactive Entertainment donne l'impression d'être en difficulté. On ne pense pas seulement à la communication - le flou entourant la rétrocompatibilité de la console en est un parfait exemple - mais également aux specs qui laissent entendre que la PS5 est moins puissante que la Xbox Series X.D'ailleurs, Chris Grannell, un ex-développeur de Sony (Killzone 2, Formula One, WipEout), a pu s'entretenir avec certaines personnes qui travaillent sur les deux consoles, et le constat est implacable. "J'ai discuté avec certains développeurs, et ils m'ont confirmé que la différence de puissance était assez colossale, a-t-il tweeté, relayé par Wccftech . Ca ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura pas de bons jeux sur PS5, mais les fanboys s'en fichent et sont tous sous le choc."Même si les téraflops focalisent l'attention des joueurs/observateurs, Jason Schreier, journaliste chez Kotaku, affirme de son côté que la PS5 a d'autres atouts à faire valoir (la rapidité de son SSD, par exemple), mais que Sony Interactive Entertainment éprouve les plus grandes difficultés à expliquer de manière concrète l'impact que cela va avoir sur les jeux. Pareil pour Ready at Dawn, le studio derrière The Order : 1886, qui considère que la PS5 est sous-estimée, et que dans quelque temps tout le monde s'accordera à dire qu'il s'agit d'une console révolutionnaire.Quoi qu'il en soit, on est curieux de voir comment Sony Interactive Entertainment va redresser la barre sur le terrain médiatique, un domaine dans lequel il a longtemps excellé.