PS5 vs Xbox Series X : les chiffres au Japon sont tombés, Sony domine Microsoft

118.085 PS5 en 4 jours d'exploitation, du 12 au 15 novembre 2020 inclus. Les Xbox Series X|S doivent quant à eux se contenter de 20.534 ventes en 6 jours d'exploitation, soit du 10 au 15 novembre 2020 inclus.



Si l'on est guère surpris de la préférence de la marque PlayStation par les joueurs japonais au détriment de Xbox, on constate en revanche que le démarrage de la PS5 est très largement inférieur à celui de la PS4, qui s'était écoulée à 322 083 unités durant son premier week-end de vente. Ça reste mieux que les chiffres de vente du lancement de la PS3 (88 443 exemplaires avaient trouvé preneur), mais on est très loin des 630 552 PS2 vendues en seulement 2 jours à l'époque.







Famitsu en profite pour donner quelques détails sur les ventes de jeux : sur la même période, il s'est vendu 18 640 exemplaires de Spider-Man Miles Morales contre 18 640 ventes pour Demon’s Souls. On en profite pour vous donner les chiffres de lancement de chaque console, toujours au Japon.



1. PS2 : 630 552 (sortie le 4 mars 2000)

2. Game Boy Advance : 611504 (sortie le 21 mars 2001)

3. DS : 441 485 (sortie le 02 décembre 2004)

4. Wii : 371 936 (sortie le 2 décembre 2006)

5. 3DS : 371 326 (sortie le 26 février 2011)

6. PS Vita : 321 407 (sortie le 17 décembre 2011)

7. Wii U : 308 570 (sortie le 8 décembre 2012)

8. GameCube : 133 719 (sortie le 14 septembre 2001)

9. Xbox : 123 929 (sortie le 22 février 2002)

10. Dreamcast : 101 490 (sortie le 27 novembre 1998)

11. PS3 : 88 443 (sortie le 11 novembre 2006)

12. Xbox 360 : 62 135 (sortie le 10 décembre 2005)





Voilà plusieurs jours que les PS5 et Xbox Series X|S sont disponibles dans plusieurs pays comme les Etats-Unis, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande ou bien encore le Japon. C'est justement au pays du Soleil-Levant que les premiers chiffres de ventes sont tombés, et ce grâce au magazine Famitsu qui a pu obtenir les détails des ventes de chacun des console . Sans surprise, c'est Sony qui domine le game avec un large avantage face à Microsoft puisqu'il s'est vendu