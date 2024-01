PS5 : une V2 pour la manette DualSense, voici ce qui sera amélioré

Ce n'est un scoop pour personne, l'un des points faibles de la DualSense, c'est son autonomie. A l'heure actuelle, la manette de la PS5 rend les armes au bout de 5/6 heures d'utilisation, ce qui est évidemment insuffisant pour les joueurs qui n'hésitent pas à se faire de longue session. Un problème qui sera visiblement réglé dans les prochaines semaines, puisque nous venons d'apprendre qu'une nouvelle version de la DualSense allait bientôt arriver sur le marché. Cette V2 du controller PS5 n'a pas été évoquée par Sony Interactive Entertainment à ce stade, ce sont les revendeurs en ligne qui se sont chargé de propager la nouvelle. C'est d'abord sur le site de Best Buy que cette nouvelle manette a fait son apparition, avec quelques détails sur les changements, et notamment l'autonomie qui promet une autonomie de 12 heures avec une seule charge.



Une bonne nouvelle certes, mais insuffisante pour les joueurs qui auraient souhaité l'intégration des sticks avec Hall Effects, cette technologie basée sur l'électromagnétisme, permettant de limiter les frottements des matériaux entre eux et donc d'éviter les soucis de drift. On attend maintenant une annonce officielle de la part de Sony PlayStation.