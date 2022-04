PS5 : une nouvelle mise à jour est disponible, voilà ce qu'elle apporte

prise en charge du taux de rafraîchissement variable serait activée.





Les possesseurs de PS5 seront certainement intéressés d'apprendre qu'une mise à jour a récemment été deployée par Sony Interactive Entertainment. Manifestement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent puisque le patch se contente - c'est un grand classique - d'améliorer les performances du système, alors que l'on aurait pu croire que la fameuse

"Sur les écrans et téléviseurs compatibles HDMI 2.1, cette option synchronise de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l’affichage à la sortie vidéo de la console PS5, explique le constructeur japonais sur le PlayStation Blog. Les performances visuelles des jeux PS5 seront donc accrues grâce à la réduction ou à l’élimination des artefacts visuels comme les problèmes de cadence de trame ou de déchirement d’écran. Beaucoup de jeux PS5 s’en trouveront plus fluides, avec un rendu des scènes instantané, des graphismes plus nets et une latence de saisie réduite. Les jeux PS5 déjà sortis pourront être entièrement optimisés pour le Taux de rafraîchissement variable via un patch. Les futurs jeux devraient proposer la prise en charge du Taux de rafraîchissement variable dès leur sortie. De plus, vous pourrez aussi choisir d’appliquer le Taux de rafraîchissement variable aux jeux PS5 ne le prenant pas en charge. Cette fonctionnalité peut améliorer la qualité vidéo de certains jeux. Si vous constatez des problèmes d’affichage, vous pourrez désactiver cette option à tout moment. Le Taux de rafraîchissement variable et cette option secondaire peuvent tous deux être activés ou désactivés."





On rappelle que la mise à jour proposée le mois dernier était moins fainéante puisqu'elle ajoutait des nouvelles fonctionnalités tout en améliorant l'interface. Sony Interactive Entertainment détaille l'intégralité des réjouissances à cette adresse