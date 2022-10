PS5 : une nouvelle mise à jour est disponible, il n'y a pas grand-chose à en attendre

Si les possesseurs de PS5 seront certainement ravis d'apprendre que Sony Interactive Entertainment a déployé une toute nouvelle mise à jour, pour autant, il n'y a aucune raison de s'enflammer. En effet, le constructeur japonais indique que l'update ne fait qu'améliorer les performances du système. Tout le contraire de la mise à jour précédente qui, elle, introduisait la sortie vidéo en 1440p via HDMI, les listes de jeux, la possibilité de demander le Partage d’écran à un membre d’une Party, l’affichage simplifié du profil des nouveaux amis et la réception de notifications pour rejoindre plus rapidement la partie d’un ami depuis le chat de la Party. D'abord proposée en version bêta fin juillet à un nombre restreint d'utilisateurs, elle a été lancée officiellement le 7 septembre dernier.