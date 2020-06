PS5 : Thomas Mahler (Ori) donne son avis sur le SSD de la console, Microsoft n'a rien à craindre

William Stillwell (un ancien ponte de la branche Xbox qui a notamment oeuvré sur la rétrocompatibilité) a tenu un discours similaire, en ajoutant que les développeurs finiront pas trouver un moyen de combler l'infériorité de la Xbox Series X dans ce domaine.

Si la Xbox Series X domine la PS5 en nombre de téraflops, la console de Sony Interactive Entertainment semble en revanche inattaquable sur son SSD. Même Epic Games a reconnu qu'il avait dû modifier certains aspects de l'Unreal Engine 5, afin qu'il exploite pleinement sa vitesse. Sur ResetEra , Thomas Mahler, fondateur de Moon Studios et réalisateur d'Ori (The Blind Forest et The Will of the Wips), a donné son avis sur le sujet. D'après lui, les développeurs tiers se calqueront sur le SSD de la Xbox Series X."Je serais étonné si la plupart des studios tiers ne développaient pas leurs jeux en se basant sur le plus petit dénominateur commun, a-t-il expliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune chance que les niveaux soient modifiés juste parce que la PS5 perment de les charger plus raidement ; non seulement le coût serait élevé, mais ça demanderait aussi beaucoup trop d'efforts. En fait, le SSD de la PS5 est parfait pour les studios internes, mais sur le plan économique, ça n'aurait aucun sens d'adapter les jeux à un support en particulier."Par ailleurs, il a ajouté que compte tenu que le PC et la Xbox Series X s'appuieront sur un SSD commun, les développeurs tiers auront une raison supplémentaire de se tourner vers la majorité. Lors de l'Iron Lords Podcast Juste derrière, il a laissé entendre que ce que la PS5 sera capable d'offrir grâce à son SSD ne sera pas aussi spectaculaire que ce que proposera la console de Microsoft.La guerre de la communication continue, et il est grand temps de voir les jeux tourner pour se faire un premier avis sur les consoles next-gen.