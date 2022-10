PS5 : Sony voit les choses en grand pour le PlayStation VR 2, voici les premiers chiffres

Alors que l'on ignore toujours à partir de quand et à quel prix sera commercialisé le PlayStation VR 2, Sony Interactive Entertainment verrait les choses en grand pour son nouveau casque de réalité virtuelle. En effet, si l'on en croit nos confrères de Bloomberg , le constructeur japonais aurait l'intention de produire plus de deux millions d'exemplaires d'ici à mars 2023, une ambition qui semble faire fi de la pénurie qui touche actuellement les composants électroniques. D'ailleurs, selon certaines sources, la production de masse aurait débuté en septembre dernier sans que, pour le moment, des soucis d'approvisionnement n'aient été à déplorer. Le papier précise que les usines pourraient être plus ou moins sollicitées selon le succès du PlayStation VR 2 qui, on le rappelle, débarquera début 2023.Si Sony Interactive Entertainment a opté pour cette fenêtre, c'est tout sauf un hasard. Concrètement, il estimerait que c'est à ce moment-là que les stocks de la PS5 devraient retrouver des couleurs, ce qui lui permettra par la suite de lancer une grosse campagne marketing compte tenu que la console et le PlayStation VR 2 garniront les rayons. Pour mémoire, la firme japonais compte accompagner le lancement de la bête avec une vingtaine de jeux, dont quelques-uns sont déjà connus (No Man's Sky, Horizon : Call of the Mountain, Resident Evil Village entre autres).Enfin, comme le souligne Bloomberg, le premier PlayStation VR a mis huit mois à totaliser un million d'exemplaires vendus. Nul doute que Sony Interactive Entertainment souhaite faire beaucoup mieux avec son successeur.