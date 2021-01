PS5 : Sony San Diego bosse sur un AAA existant, des indices évoquent un nouvel Uncharted

une équipe de soutien spécialisée dans la motion capture et la créations de cutscenes. de cinématiques. Là où ça devient intéressant, c'est que ce Michael Mumbauer avait pour mission de monter une équipe chargée de travailler sur des grosses licences AAA déjà existantes et d'en faire des suites. Il évoque notamment un jeu d'action-aventure prévu pour la "prochaine génération de joueurs", ce qui laisse peu de doute quant à la PS5.En prêtant attention au compte LinledIn de Michael Mumbauer, on aperçoit dans plus bas la partie "Notre Sélection" (qui est mise en page par Michael Mumbauer en personne) une vidéo "It's Happening" du YouTubeur RobinGaming qui évoque le probable retour d'Uncharted 5 et qui serait en développement au sein de ce nouveau studio "secret" de Sony. Il n'en fallait pas plus pour que les théories les plus folles apparaissent dans la foulée, certains pendant que Nathan Drake serait de retour, d'autres évoquant de nouveaux personnages, à l'image de The Lost Legacy qui avait mis en scène Chloe Frazer et Nadine Ross. Et vous, vous en pensez quoi ?