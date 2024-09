PS5 : Sony révèle que Black Myth Wukong est numéro 1 des ventes aux USA et en Europe

JP Morgan a déclaré que Star Wars Outaws "a eu du mal à répondre aux attentes de ventes malgré des critiques critiques positives", obligeant Ubisoft à revoir à la baisse ses objectifs et qui s'attendraient désormais à à 5,5 millions de ventes au lieu des 7.5 millions espérées. Aux Etats-Unis comme en Europe, Star Wars Outlaws se vend moins bien que GTA V, un jeu sorti il y a onze années. Il y a de quoi se remettre en question au sein de chez Ubisoft.

Les 10 millions de ventes de Black Myth Wukong en l'espace de trois jours ont fait énormément parler, aussi bien dans l'industrie que sur les réseaux sociaux. Pour de nombreuses personnes, ce succès n'était que l'oeuvre de la Chine et de son 1.4 milliard d'habitants, en soutien total face au premier AAA envoyé par le pays à l'international. Une vision un brin étriquée, que certains ont même qualifié de racisme banalisé. Avec l'aide de statistiques sorties de nulle part et réalisées trois jours seulement après la sortie du jeu, les autoproclamés experts et analystes sur Twitter ont aussitôt déduit que 90% des ventes de Black Myth Wukong avait été enregistrées en Chine. Mais il semblerait que la réalité soit tout autre, surtout depuis que Sony a partagé le classement des meilleures ventes de jeux PS5 sur son blog . Au regard d'un mois d'août certes moins bouché que la période de Noël, deux gros titres se tiraient la bourre juste avant la rentrée des classes : Black Myth Wukong et Star Wars Outlaws. Mais que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, c'est bien le titre des studios chinois Game Science qui se hisse en première position du classement en Occident. Preuve que le jeu a su séduire ce public international, pas toujours très ouvert à la culture chinoise, et encore moins à sa mythologie.Ces chiffres qui n'englobent que les ventes numériques sur le PlayStation Store pour le mois d'août permet aussi de constater que ni aux Etats-Unis, ni en Europe, Star Wars Outlaws fait partie des meilleures ventes PS5. Pour un jeu qui est considéré comme un AAAA (4x A, comprendre un budget de production colossal) chez Ubisoft et qui a nécessité plus de 5/6 ans de développement, c'est évidemment une déception. Récemment, le cabinet d'analyse